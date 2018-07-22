Bursa Milletvekili Esgin Turizmcilerle Toplantı Yaptı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Turizm Platformu üyeleriyle toplantı yaptı.

Esgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a Bursa turizmine ilişkin rapor sunmak üzere, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden brifing aldı ve Bursa Turizm Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'dan uygulamaya giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni döneme girdiğini ifade eden Esgin, yeni dönemin en önemli kodlarından birinin de hız ve değişim olduğuna dikkati çekti.

Esgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ettiğini ve Bursa'nın turizm potansiyeline ilişkin yaptıkları görüşmede kendisinin acilen bir rapor hazırlanmasını istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de Bursa turizm raporu hazırlanması yönündeki talebinin ardından Bursa turizm dinamikleri ile birlikte kapsamlı bir çalışma başlattık. Amacımız, Bursa turizminin her yönüyle dünya markası olmasını sağlamak. İlk hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Bursa'ya Türk İslam Eserleri Müzesi kazandırmak."