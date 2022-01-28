Bursa Mevlevihanesi'nde çalışmalar hızlandı

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları sürdürülen 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi'nin son yapısı olan Haremlik-Selamlık binasında imalat devam ederken, Semahane bölümünde ahşap montaj işçilikleri hız kazandı.

Bursa'da 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda hayata geçirilen restorasyon-rekonstrüksiyon projeleri ile kenti adeta açık hava müzesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ndeki çalışmalarda da sona yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi, kendi haline terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık mevlevihaneyi yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevleviliğin önemli isimlerinden Cününi Ahmed Dede tarafından kurulan, dönemin en büyüklerinden Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle ayağa kaldırılıyor.

Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. 1970'li yıllarda mevlevihanenin önemli kısmını kaplayan ve o dönemde şehrin büyük bölümüne su temini sağlayan su deposu, günümüzde başka alanda konumlandırıldı. 'Semahane', 'Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif' ve 'Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi' olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor. Mevlevihane'nin son yapısı olan ve günümüzde bulunmayan Haremlik-Selamlık bölümünün olduğu alanda, Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının ardından başlayan imalatta, bodrum ve birinci kat inşaatı tamamlanırken; ikinci kat imalatı önümüzdeki günlerde start alacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı alandaki çalışmalara ağırlık verilirken; ahşap ustaları, semahanenin merdiven korkuluğu ile zemin döşeme çalışmalarına hız verdi.

"Bölgeye değer katacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1615 yılında inşa edilen tarihi yapının 'rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından' aslına uygun olarak mevlevihane olarak kullanılacağını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarda bir miktar gecikme yaşandığını ancak son yapının da artık ayağa kalkmaya başladığını ifade eden Başkan Aktaş, "Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesinde Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenlemelerle birlikte bu alanı bütünleyen mevlevihane, tamamlandığında mükemmel bir eser olacak. Buranın hem Bursa içinden hem de dışından tam bir ziyaret alanına dönüşeceğine inanıyorum" dedi. - BURSA