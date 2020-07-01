Bursa metrosu Görükle'ye uzayacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi metro hattını Görükle'ye kadar uzatmak istediklerini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yardım istedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi metro hattını Görükle'ye kadar uzatmak istediklerini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan yardım istedi.

Alinur Aktaş, İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 milyar liraya yapılacak 5 kilometrelik Emek Şehir Hastanesi metro hastanesi ve vagonlarının ihalesinin yanısıra, çevre yoluna yapılacak Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi kavşağı ve üniversite metrosunun Görükle'ye uzatılması konuşuldu.

Şehir Hastanesi metrosunun vagonlar da dahil Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edileceğini kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İhale kısa sürede yapılacak ve inşaat başlayacak. Bugünkü ziyaretimizin esas sebebi üniversite metrosunun Görükle'ye uzatılması. 3 kilometrelik hattın da bakanlık tarafından yapılmasını talep ettik. Bakanımız da sıcak baktı. Proje üzerinde çalışıyoruz. Projeyi hazırlamak 5-6 ay alıyor. Görükle şehrin yeni açılan kapısı. Burası büyümeye daha da müsait, Hasanağa Kayapa ve diğer tarafta Badırga Bölgesi'nde yeni sanayilerin oluşmasıyla metroyu ilerleyen süreçte uzatacağız. Ancak Görükle ilk hedefimiz" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne otobandan kavşak için de bakanlıkla daha önce protokol yaptıklarını hatırlatan Alinur Aktaş, bunun inşaatına da kısa sürede başlanacağını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA