Bursa Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 14 Kişi Tutuklandı

BURSA'da polis ekipleri tarafından, lüks villanın da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul'da lüks villanın da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 28 sanıktan 14'ü tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

- Bursa