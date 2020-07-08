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Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 9 kişi tutuklandı - BURSA
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Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 9 kişi tutuklandı - BURSA

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

08.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:46

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin tespiti ve yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İş adamlarını tehdit ettikleri, ucuza aldıkları arazileri tehdit ve şantajla yüksek fiyatlara satmaya çalıştıkları, koruma bahanesiyle haraç istedikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, balistik yelek ve çeşitli çaplarda fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında tehdit, şantaj ve nitelikli yağmaya teşebbüs suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında elebaşı olduğu ileri sürelen E.K'nin de yer aldığı 9'u tutuklandı.

Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 9 kişi tutuklandı - BURSA

Kaynak: AA

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