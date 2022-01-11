Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

BURSA (AA) - Bursa merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüpheliler hakkında yaklaşık bir yıl boyunca fiziki ve teknik takip yürüttü.

Ekipler, 5 ayrı olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Operasyonda, zanlılardan B.K, B.K, O.K, Ö.K, G.G, Y.İ. ve S.Ö. Bursa'da, S.K. ise Muş'ta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve yönetmek, örgüt kapsamında yağmaya teşebbüs, tefecilik, tehdit, suç üstlenme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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