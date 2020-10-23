Bursa merkezli silah kaçakçılığı çetesine 4 tutuklama

BURSA Polisi, Rize'de ürettikleri silahları kente getirip satan çeteye operasyon düzenledi.

BURSA Polisi, Rize'de ürettikleri silahları kente getirip satan çeteye operasyon düzenledi. Bursa merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, bir çetenin kentte silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çete üyelerini, tespit edip fiziki ve teknik takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takiplerin sonunda çete üyelerinin Rize'de imal ettikleri silahları, Bursa'ya getirip, sattıkları tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, çeteye yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi. Bursa merkezli olmak üzere Rize, Trabzon ve Antalya'da eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 11 tabanca, 17 adet 7.65 mm çapında fişek, 164 adet 9 mm çapında fişek, silah yapımında kullanılan mengene, silah kabzaları, iğne ve pim tertibatları, iç yayları ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüphi adliyeye sevk edildi. A.Ö., I.Y., M.A. ve M.Ö. adlı üpheliler tutuklandı. İ.K. ve E.U. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN