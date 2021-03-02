Bursa merkezli operasyonda uyuşturucu gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Bursa merkezli operasyonda uyuşturucu gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

02.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:57
Bursa merkezli operasyonda uyuşturucu gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve bu yolla elde edilen suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve bu yolla elde edilen suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T, G.C, M.S.B, S.E, M.B, M.A, N.E. ve S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Polis, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile gerçekleştirilen çalışmada, zanlıların ya da yakınlarının üzerinde kayıtlı 1 milyon lira değerindeki 3 otomobil ve 500 bin lira nakdin uyuşturucu ticaretinden kazanıldığını tespit etti.

Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Ayrıca, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen otomobiller ile banka hesaplarındaki paralara el konulması için işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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