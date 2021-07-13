Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettikleri, insan ticareti yaptıkları ve yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bursa'da 8, İstanbul'da 3, Antalya ve Muş'ta birer şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen P.E. (43) ile Ü.Ç. (51), M.A. (38), S.G. (42), C.M. (39), M.A. (48), M.E. (50), O.Ç. (27), C.T. (41), Ü.Ş. (29), H.E. (32) ve Y.Ş'nin (36) çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu, Z.B'nin (40) ise kaydının olmadığı belirlendi.

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, pompalı tüfek, 213 tabanca ve tüfek fişeği, 28 uyuşturucu hap, 18 cep telefonu, bilgisayar, suçtan kazanıldığı tahmin edilen 7 bin 605 lira, 11 bin Kazakistan tengesi ve 58 bin Özbekistan somunun yanı sıra fuhşa zorlanan kadınlara ait 7 pasaport ile fuhuştan elde edilen kazançların kaydedildiği ajandalar ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan 10'unun kaçtığı öğrenildi. Polis tarafından kurtarılan 6 kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Zanlılardan P.E, Ü.Ç, S.G, C.M, M.A, M.E, C.T, Ü.Ş, H.E, Y.Ş. ve Z.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.Ç. ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için 'sıcak hava' uyarısı
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "sıcak hava" uyarısı
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de kilise duvarının üzerinde oynadığı iddia edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Vahap Seçer Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:26:51. #1.15#

title