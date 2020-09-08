Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı.

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
08.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:12

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin zorla fuhuş yaptırdıklarını ve bunun için yer temin ettiklerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Bursa, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, Kocaeli'de bir yıl önce evlendiği eşini fuhşa zorladığı ve kazandığı paralara el koyduğu iddia edilen taksici E.D'nin de bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, fuhşa zorlanan 13 kadın ve onlarla birlikte olan 59 kişinin ifadelerini de aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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