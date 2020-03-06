Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 tutuklama

06.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:44

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 3 Mart'ta Bursa'nın merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleriyle Ankara ve Sakarya'da önceden belirlenen adreslere 200 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonda 5'i kadın 14 şüpheli yakalanarak söz konusu adreslerde arama yapılmıştı.

Evlerden birinde, oyuncak ayının içine gizlenen çantada, fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen 20 bin lira ve 3 bin dolar ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Ayrıca zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 20 kadının da ifadelerine başvurulmuştu.

Kaynak: AA