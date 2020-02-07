Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Bursa merkezli yapılan operasyonda 2'si Bursa'dan olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:48
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda merkezli yapılan operasyonda 2'si Bursa'dan olmak üzere toplamda 13 kişi gözaltına alındı.


Bursa'da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca ardışık, periyodik, şifreli olarak arandıkları tespit edilen; 1 çalışan albay, 2 çalışan üsteğmen, 1 çalışan astsubay, 2 emekli astsubay, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli, Ankara, Amasya, Çankırı ve Eskişehir olmak üzere 5 ilde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler