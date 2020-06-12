Bursa merkezli FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye çıktı
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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye çıktı

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda tutuklu sayısı 12'ye çıktı
12.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:59

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri daha tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin gözaltına aldığı 35 zanlıdan 5'inin daha Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 35 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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