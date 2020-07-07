Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
07.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:48

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları iddiasıyla Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki sorgusu tamamlanarak salıverildi. Diğer 16 zanlı ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bu kişilerden 7'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar hakkındaki soruşturma kapsamında, tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 29 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edilen 26 zanlıdan 16'sı Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmıştı. Aranan zanlılardan biri de daha sonra gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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