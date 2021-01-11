Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

11.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:00
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli İzmir, Ankara ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları, ardışık aranma kaydı ile "Bank Asya artıran hesabı" bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Aralarında bir muvazzaf kurmay yarbay, açığa alınmış astsubay, kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi, bir doktor, 2 öğretmen ve mahrem imamın da bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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