Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

19.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:37
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, aralarında örgütte "ev abiliği, ev ablalığı ve sohbet imamlığı" yapanların olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, İstanbul, Kastamonu ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si aktif kamu görevlisi 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el kondu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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