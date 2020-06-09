Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
09.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:17
Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı. - BURSA
Kaynak: İHA