Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
09.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:17

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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