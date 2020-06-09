Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA