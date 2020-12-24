Bursa merkezli 4 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu: 21 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde, vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderip virüs bulaştırdıktan sonra banka hesaplarındaki paraları kendilerine aktardığı iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan M.K, cep telefonuna gelen "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle" mesajının altındaki linke tıkladı.

Bunun ardından banka hesabındaki 55 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını fark eden M.K, durumu polise bildirdi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sivas gibi çok sayıda ildeki 34 kişinin de hesaplarındaki paraların bu şekilde çalındığını tespit etti.

Paraların aktarıldığı hesap hareketlerini takibe alan ekipler, Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'daki 21 şüpheliyi tespit etti.

Zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda dijital materyale el koydu. Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Atıcılar", "hesapçılar" ve "sahacılar" şeklinde organize olmuşlar

Kendi aralarında bir uygulama üzerinden mesajlaştıkları ve kod ismi de kullandıkları belirlenen şüphelilerin, "atıcılar", "hesapçılar" ve "sahacılar" olarak organize oldukları öğrenildi.

Bilişim konusunda ileri derecede bilgiye sahip olan "atıcılar"ın, vatandaşların cep telefonlarına virüslü sosyal destek başvurusu linki bulunan mesajlar gönderdikleri, linke tıklayan vatandaşların cep telefonlarındaki mobil bankacılık şifrelerini, mesajlarını, telefon rehberlerini görebildikleri, hesaplardaki paraları "hesapçılar"a ait banka hesaplarına aktardıkları belirtildi.

"Hesapçılar"ın hesabındaki paraların da buradan ortak bir banka hesabına havale edildiği, buradaki paraların bir kısmının ise "sahacılar" tarafından dolandırıcılığa karışan kişilere Bitcoin şeklinde komisyon olarak dağıtıldığı kaydedildi.

Söz konusu hesaplarda milyonlarca liralık hareket tespit edilirken, polis ekipleri şikayetçi olan 35 vatandaşa ait 400 bin liranın bu şekilde dolandırıldığını belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı