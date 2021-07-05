Bursa merkezli 3 ilde "change araç" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa merkezli 3 ilde "change araç" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 3 ilde 'change araç' operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa merkezli 3 ilde, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan araçların şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri benzerleriyle değiştirerek sattıkları iddia edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ilde, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan araçların şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri benzerleriyle değiştirerek sattıkları iddia edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlığı, çalıntı araçların parçalanması, satılması ve şasi numaralarının değiştirilmesi suretiyle piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesine ilişkin "Komşu-1" adı verilen çalışma başlattı.

Yasa dışı yollarla yurda sokulan çalıntı, ağır hasarlı araçları "change" yöntemiyle sorunsuz ve satılabilir hale getirdikten sonra ilan verip ya da tanıdıklar vasıtasıyla piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 50 aracın şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda, birçoğunun suç kaydı bulunan zanlılardan S.K, Giresun'da, H.İ.T, Edirne'de, S.M.S, R.S.S, G.S, K.K, C.A, Ü.Y, M.Ş, T.T, B.B, S.Y, N.O, M.Y. ve E.T. ise Bursa'da yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise "change" işleminde kullanılan numaratör, çok sayıda doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1200 fişek, 82 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bunların yanı sıra suçtan kazanıldığı tahmin edilen 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, 14 bin lira, 7 bin 200 avro, 15 bin dolar, 2 dizüstü bilgisayar ve 28 cep telefonuna el konuldu.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYETTE ŞÜPHELİ KOCA YAKALANDI
Psikolojik tedavi gören kişi, eski eşini tüfekle vurup intihar etti
Psikolojik tedavi gören kişi, eski eşini tüfekle vurup intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa merkezli 3 ilde "change araç" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:50:32. #1.15#

title