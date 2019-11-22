Bursa merkezli 23 ilde dev FETÖ operasyonu

22.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:39

Bursa merkezli 23 ilde yapılan dev FETÖ operasyonunda TSK içerisine sızmış örgüt üyesi oldukları iddia edilen 28 subay, 3 uzman çavuş ile askeri okuldan ilişiği kesilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz gün sinyalini verdiği FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılması planlanan büyük operasyonlar tek tek gerçekleşmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli 23 ilde başlatılan operasyonlarda büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen; 2 muvazzaf yüzbaşı, yedisi muvazzaf 9 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2 si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 15 öğrenci olmak üzere toplam 46 şüphelinin yakalanmasına için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bursa'nın haricinde İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan zanlıların Bursa'ya getirilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, gözaltı sayısının artacağı bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA