Bursa merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.

Bursa merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
11.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:54

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin 16 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 35 şüpheliden 13'ünün Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı Haber
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken polise yakalandılar
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Semih Özsoy Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Bursa merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 22:54:07. #1.14#
title