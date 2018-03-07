Bursa Mehmetçiğin Yanında

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve kent protokolünün de katılımıyla 100'ü aşkın iş dünyası temsilcisi BTSO organizasyonuyla cumartesi günü kahraman Mehmetçiğe destek ve bölge halkına moral vermek için Kilis'e gidecek.

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve Kilis sınırında yaşayan vatandaşlara gönderilmek üzere yeni bir yardım kampanyası başlatıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından startı verilen kampanyaya destek vermek isteyenler bugün mesai bitimine kadar (0224) 294 85 82/ 83 numaralı telefonlardan bilgi alarak yardımlarını gerçekleştirebilecekler. Bursa iş dünyasının da destekleri ile toplanacak yardım tırları 8 Mart Perşembe günü Kilis'e uğurlanacak.

Kent protokolü ve Bursa iş dünyası ve cumartesi günü özel uçakla Kilis'e gidecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek ve bölge halkına moral aşılamak amacıyla gerçekleştirilecek ziyarette Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kent protokolü ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcileri de yer alacak.

Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Ocak ayında 10 tır dolusu gıda ve giyecek malzemesini sınır bölgelerinde yer alan mülteci kamplarına uğurladık. Kilis'de yaşayan halkımıza yönelik başlattığımız bu kampanyaya da üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu anlamda ihtiyaç sahiplerine her zaman elini uzatan kent protokolümüze ve iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cumartesi günü kent protokolü ve iş dünyasının katılımı ile Kilis'e gideceklerini de sözlerini ekleyen Burkay, "Bursa heyeti olarak Kilis'de hem kahraman Mehmetçiğimize desteğimizi tekrar göstereceğiz hem de bölgede zor şartlarda yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek kendilerine moral vereceğiz" dedi. - BURSA