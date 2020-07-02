BURSA Matkap alev aldı, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı Matkap alev aldı, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardıBURSA'da, dört katlı bir apartmana internet hattı bağlamak isteyen 4 kişilik bir internet firması çalışanları, kabloları duvara yerleştirmek için delik açtığı sırada ellerindeki matkap alev aldı.

Matkap alev aldı, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BURSA'da, dört katlı bir apartmana internet hattı bağlamak isteyen 4 kişilik bir internet firması çalışanları, kabloları duvara yerleştirmek için delik açtığı sırada ellerindeki matkap alev aldı. Binanın bodrum katında çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, binayı saran duman sebebiyle evinden çıkamayan 4 kişi sepetli itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Fethiye Mahallesi, Muazzez İlmiye Çiğ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.

İddiaya göre, binaya internet hattı bağlamak için gelen 4 kişilik bir ekip, binanın bodrum katında çalışma yapmaya başladı. Bir internet sağlayıcısına ait çalışanlar, kabloları yerleştirmek için duvarda delik açtığı sırada ellerindeki matkap alev aldı. Alevlerin, binanın bodrum katındaki kullanılmayan eşyalara da sıçramasıyla apartman duman altında kaldı. İnternet sağlayıcısı ekipleri, panikle binadan çıkıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanın apartmana dolması sebebiyle binanın ikinci ve dördüncü katlarında mahsur kalan 4 kişi, sepetli itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Meydana gelen küçük çaplı yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Hafif şekilde dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA