Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı - Haberler Spor
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Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu himayesinde "Trucks Trading Alayköy Maratonu" düzenlendi.

BURSA (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu himayesinde "Trucks Trading Alayköy Maratonu" düzenlendi.

Düzenlenen maraton aynı zamanda KKTC'nin ilk tam maratonu olma özelliğini taşıyor. KKTC 2'inci Alayköy maratonu 10 ve 42 kilometre iki kategoride yapıldı. Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen 2'inci Alayköy maratonun da üstün başarı sağlayarak dereceye girmeye hak kazandı. Organizasyonun ardından ödül töreninde dereceye giren Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerine ödülleri Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Trucks Trading LTD Direktörü Serkan Benzinci tarafından takdim edildi. - BURSA

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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