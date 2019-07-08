BURSA Marmara'nın tütünü İnegöl'den

Marmara'nın tütünü İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmanlı döneminden bu yana üretimi yapılan tütün hasadı başladı. Marmara bölgesinin tütün yetiştiren 3 kırsal mahallesinden olan İnegöl'ün Çavuşköy mahallesi sakinleri tütün üretiminden geçimini sağlarken, ekim oranı yüzde 50 oranında düştü.

Bu yıl Çavuşköy'de 22 hane 200 dekarlık alanda tütün ekerken, her dönümden ortalama 100 kilo mahsul alınıyor. Gencinden yaşlısına kadar bütün ev halkı, sabah namazında tarlaya gidip hava ısınına kadar tütün kırıyor. Yağışların az olması nedeniyle verimin düştüğünü belirten üreticiler, fiyatlarında düşük olmasından endişe ediyor. Geçen yıla oranla üretim yapan çiftçilerin sayısının her geçen yıl azaldığını söyleyen üreticiler, tütün üretiminin daha da düşmemesi için fiyatların yükseltilmesini istiyor.

'BU SENE BEKLEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL'

Senelerdir tütün eken Emine Güldan, 'Tütün hasadına başladık. Bu sene beklediğimiz gibi değil. Her sene tohum değiştiriyorlar. Verim düşüyor. Bizim tütünümüzün kökünde zümbül denen bir hastalık var. Tam verim alacağımız zaman elimizden alıyor. Bizde mağdur oluyoruz. Her şey pahalı. Kadınlarımız çok yoruluyor. Her şey onlarda bitiyor. Erkekler başka işler yapıyor. Tütün hasadını kadınlar yapıyorö dedi.

'TÜTÜN ERİYOR'

Her sene üretici sayısının düştüğünü belirten Perihan Çakır, 'Biz tütün yapıyoruz ama hiç verim alamıyoruz. Çok ucuz gidiyor. Sözleşmelerde geçen fiyatlardan satamıyoruz. Tütünlerimiz verimsiz, kilo yapmıyor. Başka yaptığımız şeyler para etmiyor, mağdur durumdayız, mecburen dikiyoruz. Dikmesek para kazanamıyoruz. Köyün geçim kaynağı çoğunlukla tütünle karşılanıyor. Buğday, ayçiçeği de yapıyoruz ama onlarda topraklarımız çok verimli olmadığı için olmuyor. Çok eski zamandan beri köyümüzde tütün ekiliyor ama verimli değil, emeğimizin karşılığını alacak kadar para kazanamıyoruz. Mart ayında çimi ekiliyor. 2 ay çim yetişiyor. Sonra dikiyoruz. 1 buçuk ay kırımlarını yapıyoruz. Sonra kışın baskısını yapıyoruz ve sonra yerleştiriyoruz. Onları 13 ay boyunca işliyoruz. Toprağımız verimli olsa ve her tarafta suyumuz olsa biber, domates de yaparız. Her türlü mahsulü yaparız ama para kazanamıyoruz. Gübre ve mazot pahalı. Fiyatlar düşük olursa zaten seneye bunu da bırakacağız. Belki seneye 10 kişiye kadar düşecekö diye konuştu.

ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Halil Çakır ise, 'Yaklaşık 1 haftadır tütün hasadımız başladı. Ekim geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Verdikleri fiyatlar bizi kesinlikle tatmin etmiyor. Her şeye gelen zammın yanında tütüne koyulan zam alakasız. Onun için de belki seneye köyümüzde tütün hasadı bitecek. Yani tütün ekimi bitecek. Biz biraz yüksek fiyat istiyoruz. Sadece tütüne değil, her şeye gerekiyor. Köylünün sahibi yok. Biraz daha fiyatları yükseltirseler, belki önümüzdeki seneler dönüm biraz daha yükselebilir. Şu şartlardan hiç memnun değiliz. Kendimizi bildik bileli tütün ekimi yapıyoruz. Bu sene 150-200 dönüm civarı ekildi. Geçen sene bunun 2 katıydı. Fiyatlar tatmin etmediği için düşüş var. Önümüzdeki sene dediğim gibi belki daha da aşağı düşecek. Ekimlerde verim olmadığı için dönümünden 100 kilo ya alırız ya almayız. Eski ürünlerimizde verim mükemmeldi. Şimdi verim düştü ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA