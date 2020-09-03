BURSA Marketten tırnakçılık yöntemiyle 50 lira çalınma anı kamerada
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BURSA Marketten tırnakçılık yöntemiyle 50 lira çalınma anı kamerada

Marketten tırnakçılık yöntemiyle 50 lira çalınma anı kameradaBursa'da, kimliği belirsiz kişinin, alışveriş bahanesiyle girdiği marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle 50 lira çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

03.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:51

Marketten tırnakçılık yöntemiyle 50 lira çalınma anı kamerada

Bursa'da, kimliği belirsiz kişinin, alışveriş bahanesiyle girdiği marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle 50 lira çalma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. Müjdat Arabacı'ya ait markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyerden sigara istedi. Kasiyer, 100 TL ile ödeme yapan şüpheliye, 85 lira para üstü verdi. Sigara ve paraları alan şüpheli, hızlıca kasiyere arkasını dönerek, kapıya yöneldi. Bu sırada 50 lirayı pantolonunun cebine koyan şüpheli, kasiyere dönerek, para üstünü eksik verdiği yalanını söyledi. Dalgınlığına gelen kasiyer, şüpheliye 50 lira daha verdi. Kimliği belirsiz kişi, daha sonra marketten çıkarak, uzaklaştı. Şüphe üzerine kasadaki paraları sayan kasiyer, eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen market görevlileri, şüphelinin 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptığını tespit etti. Market görevlilerinin bildirmesi üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA Marketten tırnakçılık yöntemiyle 50 lira çalınma anı kamerada

Kaynak: DHA

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