BURSA Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kamerada

Marketten peynir ve tereyağı hırsızlığı kameradaBURSA'da 3 kişinin, bir marketten peynir, tereyağı ve sucuğu montlarının içine gizleyerek çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.