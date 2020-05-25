BURSA Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada Marketten içki ve sigara hırsızlığı kameradaBursa'da bir markete giren 4 şüpheli, çok sayıda sigara ve alkollü içecek çaldı.

Marketten içki ve sigara hırsızlığı kamerada

Bursa'da bir markete giren 4 şüpheli, çok sayıda sigara ve alkollü içecek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. 4 şüpheli, marketin kilitli olan kapısını kırarak, içeri girdi. İçki ve sigara reyonuna yönelen hırsızlar, buradan çok sayıda ürünü alarak, marketten çıktı. Kaçarken çaldıkları sigaraların bir kısmını düşüren 4 şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Markete gelen çalışanlar, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA