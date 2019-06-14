BURSA Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Olayda, aracın altında kalan market çalışanı Güler Gamze Bozkırlı (44) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerindeki markette meydana geldi. Marketin önündeki otoparkta bulunan 16 MEC 56 plakalı otomobiline binen kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, iddiaya göre, aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil market camına çarparak içeri girdi. Reyonda çalışan Güler Gamze Bozkırlı, aracın altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı Bakırlı, gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Bakırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete giren otomobilin altında kalan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden reyon görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Güler Gamze Bozkırlı'nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Bozkırlı'nın cenazesi ailesi tarafından alınıp merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı törende alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Bozkırlı, ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA