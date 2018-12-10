Bursa Maket Polis Aracını Gerçek Sanıp, Muayenesi Geçmiş Kamyonuyla 1 Saat Bekledi

Bursa-Yalova yolu üzerinde maket polis aracını gerçek zanneden kamyon şoförü Burhan Çakmak, muayene tarihi geçmiş kamyonuyla 100 metre geride bir süre bekledi. Polis aracının gitmesi için ihbar da yaptığını iddia eden şahıs, polis aracının yerinden ayrılmamasıyla maket olduğunu fark etti. Kamyon şoförü yaşadığı şaşkınlığı çektiği video ile sosyal medyada paylaşıp fenomen oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile 3 boyutlu maket polis araçları yapıldı ve ülkenin birçok yerinde yol kenarlarına konuldu. Uzaktan gerçek polis aracıymış gibi görünen ve üzerinede siren çakar ışıkları olan bu maketler, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlarken, bir kamyon şoförü ise gerçek sandığı maketin önünden,aracının muayenesi geçtiği için geçmeye cesaret edemeyip 100 metre mesafede bekledi.

'100 METRE İLERİDE KAZA VAR' DİYE İHBAR ETTİM'

Kocaeli'nin Gebze ilçesine kamyonu ile giden Burhan Çakmak (30), Bursa-Yalova yolunda gördüğü maket üzerine, iddiasına göre 1 saat bekledi. Görüntülerini sosyal medya paylaşan ve aracının muayenesinin 3 gün önce bittiği için korkudan 100 metre geride beklediğini söyleyen Çakmak, "155'i aradım, burayı söyledim, 100 metre ileride kaza var diye. 1 saat bekledim bu araç gitsin diye. Bu polis arabası yerinden kalkmadı. Türkiye'de bunu tek gerçek zanneden ben miyim? Şoktayım. Bunu polisin kendisi zannettim, rütbesi de gözüküyor. Siz siz olun freninizi zayıflatın, yavaş yavaş gelin. Çok güzel bir proje ama 1 saati aşkın süre nasıl burada bekledim şaşırıyorum" diye konuştu.