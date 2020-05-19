BURSA Maket Bandırma Vapuru, caddelerde dolaştırıldı
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BURSA Maket Bandırma Vapuru, caddelerde dolaştırıldı

Maket Bandırma Vapuru, caddelerde dolaştırıldıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, maket Bandırma Vapuru, vatandaşların alkışları ile marşlar eşliğinde, caddelerde dolaştı.

BURSA Maket Bandırma Vapuru, caddelerde dolaştırıldı
19.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:21

Maket Bandırma Vapuru, caddelerde dolaştırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, maket Bandırma Vapuru, vatandaşların alkışları ile marşlar eşliğinde, caddelerde dolaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Orhangazi Belediyesi, Bandırma Vapuru'nun maketini yaptırdı. Eski zabıta aracı kaplama ile çevrilerek, 1 haftada yapılan maket vapur, bayraklarla süslendi. Maket Bandırma Vapuru, bugün konvoy eşliğinde Orhangazi caddelerinde dolaştırıldı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde dolaşan maket vapura, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da eşlik etti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise balkonlardan ve camlardan şarkılar ile marşlara alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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