BURSA Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürpriziBURSA'da, Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ile tatlıcı Hasan Acar, sokağa çıkma yasağında doğum günü olan lowe sendromu hastası Turgay Yıldırım'a (19) sürpriz düzenleyerek, kutlama yaptı.

Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi

BURSA'da, Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ile tatlıcı Hasan Acar, sokağa çıkma yasağında doğum günü olan lowe sendromu hastası Turgay Yıldırım'a (19) sürpriz düzenleyerek, kutlama yaptı.

Bursa'da, gözleri, böbrekleri, beyni, dişleri ve kemikleri etkileyen X kromozomuna bağlı resesif geçen nadir bir genetik hastalık olan lowe sendromlu Turgay Yıldırım'ın doğum günü, sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Bunun üzerine Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ve tatlıcı Hasan Acar'a ulaşan Turgay'ın anne ve babası, doğum günü kutlaması için yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan üyeler ve Acar, Turgay'a evlerinin bahçesinde doğum günü kutlaması planladı. Bahçeye indiğinde doğum günü kutlaması için gelenleri ve pastayı gören Turgay, duygulandı. 19 yaşına giren Turgay, bahçede bulunanlar ve evlerinin penceresine çıkarak alkışlayan komşular eşliğinde mumları üfledi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Turgay, 'Pasta daha çikolatalı olsaydı, daha güzel olurdu' dedi.

'TURGAY'I MUTLU ETMEK İSTEDİK'

Etkinlik hakkında açıklama yapan Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyesi ve Turgay'ın ablası Firdevs Yıldırım, 'Kızılay olarak biz zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde, çocukları mutlu etmek için böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sefer de benim kardeşime denk geldi. Arkadaşlarım Turgay'ı da mutlu etmek istedi. Onun mutlu olması da bizi mutlu etti. Turgay 19 yıldır bizim hem en büyük imtihanımız hem de en büyük ödülümüz. Turgay, benim en yakın arkadaşım ve sırdaşım oldu. Bizim için çok değerli. İnşallah nice nice yaşlarını kutlarız' dedi.

Kaynak: DHA