BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU
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BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kuvvetli lodos, Gemlik Körfezi'ndeki müsilajın yoğunlaşmasına yol açtı.

BURSA'da kuvvetli lodos, Gemlik Körfezi'ndeki müsilajın yoğunlaşmasına yol açtı. Marmara Denizi'nin büyük bölümünde etkili olan, 'deniz salyası' da denilen müsilaj, dün Gemlik Körfezi'nde tekrar görüldü. Körfezde, 2 hafta önce dağılan müsilaj, rüzgar ve dalgaların etkisiyle yeniden kıyıları kapladı. Etkisini artıran lodos, sahillerdeki müsilajın yoğunlaşmasına neden oldu. Ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.

BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU
BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU
BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU
BURSA LODOS, GEMLİK KÖRFEZİ'NDEKİ MÜSİLAJIN YOĞUNLAŞMASINA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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