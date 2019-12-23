Bursa lodos ağacı kökünden söktü
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Bursa lodos ağacı kökünden söktü

Lodos ağacı kökünden söktüBURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos, ağacı kökünden söküp devirdi, mezarlar zarar gördü.

23.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:08
Bursa lodos ağacı kökünden söktü

Lodos ağacı kökünden söktü

'nın ilçesinde etkili olan lodos, ağacı kökünden söküp devirdi, mezarlar zarar gördü.

İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Hastane Mezarlığı'ndaki dev ağacı kökünden söküp devirdi. Devrilen ağaç mezarlara zarar verdi. Yetkililer daha sonrasında bölgeye gelerek ağacı kaldırdı. Bursa'nın genelinde hissedilen lodosa ilişkin de vatandaşlara çeşitli uyarılar yapıldı.

Kaynak: DHA

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: Bursa lodos ağacı kökünden söktü
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