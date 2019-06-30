BURSA LİSENİN BAHÇESİNDEKİ GÜVENLİK KABİNİNDE YANGIN

Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, söndürme çalışması başlattı. Güvenlik kabinindeki yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA