Bursa Lise Öğrencileri Çizgi Takip Edebilen Robotik Araç Üretti

Bursa'da eğitim faaliyetine 2011 yılında başlayan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, 13'ncü Uluslararası Robot Yarışması için çizgi takibi yapan robotik araç üretti.

Eğitim öğretim faaliyetine 2011 yılında başlayan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şehirdeki birçok öğrenciye mesleki anlamda öğrenim hayatı sundu. Okulda bulunan 3 bölümden biri olan Elektrik-Elektronik bölümü okulun açılmasının ardından çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri 2012 yılından itibaren bölüm öğretmeni Ufuk Bengi liderliğinde çeşitli robot ve yazılımları üretti. Son olarak 20 kişilik ekiple birlikte çizgi takibi yapan araç üreten bölüm öğrencileri ile öğretmeni Ufuk Bengi, 10-12 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan 13'ncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışmasında birincilik hedefliyor.

'ROBOTLARI TAMAMEN BİZ ÜRETTİK'

Gece gündüz demeden 20 öğrencisiyle birlikte yarışlara hazırlandıklarını belirten Elektronik Öğretmeni Ufuk Bengi, 'Okulumuz yeni bir okul olduğu için Bursa'da tanınan bir okul değil. Okul yönetimi olarak robotik çalışmalara ağırlık verme gereği duyduk. Hem öğrencilere hobi oluşturduk hem de yarışmalarda dereceye girerek okulumuzun adını duyurmaya çalıştık. Robotlar tamamen kendi üretimimiz. Kendin üretirsen konuya tam anlamıyla daha hakim oluyorsun. Jantlarından lastiklerine kadar tüm aşamaları kendi imkanlarımızla yaptık. İdari kadromuz da bizlerden desteğini esirgemedi. Bizler de azim ve gayretle yolumuza devam ettik dedi.

'ÖĞRENCİLERE KOD YAZMAYI ÖĞRETİYORUZ'

Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Uluslarası Robot Yarışması'na ilk defa katıldıklarını belirten Bengi, '750 robotun içerisinde ilk 32'de yarıştık. Bu yıl da düzenlenen 13. uluslararası robot yarışına hazırlandık ama çok iddialı hazırlandık. Bu yarışmada ümit ediyorum ki 750 robotun arasında ilk 3'te yarışacağız.Bu aracımız çizgi izleyen robot olarak biliniyor. İnsanlar ne kadar yarışlar için yapıldığını düşünse de otonom olarak çalışan fabrikalarda çizgileri takip eden cihazlar var. Cihaz belli bir çizgiyi takip ederek ulaşması gereken noktaya ürünü götürür, oradan da ürünü alıp gitmesi gereken yere götürür. Burada biz parkura hazırlanıyoruz ama piyasada da bunun bir karşılığı var. Burada öğrenciler kod yazmayı öğreniyorlar. Kod yazmayı, algoritma kurmayı öğreniyorlar ve buna hakim oluyorlar. Farklı projelerde de bu kod yazma yeteneğini kullanabiliyorlar.Aracımızın ismi 'Way Car'. Okulumuzun ismi de Veysel Karani olduğu için isimde böyle bir uyum yakaladıkö dedi.

'BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ'

Liseye öğrenimine başladığı zaman ilgisini elektronik bölümünün çektiğini ve bu yüzden bu bölümü tercih ettiğini söyleyen 11'nci sınıf öğrenci Hasan Sevim, 'İlk olarak burada teknik işleri öğrendik. 11'inci sınıfa geçtiğimde Ufuk hocamızla tanıştım. Öğretmenimiz projeleriyle alakalı bilgiler verdi. Benim de hoşuma gitti ve bu projelere katılmak istedim. Robotların kalibrasyonunu yaptıktan sonra piste bırakıyoruz. Yazılan kodlara uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Enkoderleri ve robotun üzerindeki pervaneleri test ediyoruz. Yarışma eğlenceli geçecek. Birinci olmak istiyoruzö dedi.

Kaynak: DHA