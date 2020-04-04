Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi
Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.
04.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:54
Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.
Korona virüs kapsamında Katar'dan gelen vatandaşlar KYK yurdunda karantinaya alınmışlardı. Bursa Valiliği resmi sosyal medya hesabından bir ailenin evlilik yıl dönümünü kutladığını bir kare fotoğrafla paylaştı. - BURSA
Kaynak: İHA