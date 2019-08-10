BURSA KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜREN ZANLI ORMANLIK ALANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

10.08.2019 11:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ertuğrul Kazak'ı, av tüfeği ile vurarak öldüren İsmail Kazak, jandarma ekiplerinin ormanlık alanda düzenlediği operasyonda yakalandı.

Olay, 7 Ağustos akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak (48)'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak (40) tarafından araçla kesildi. Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi. Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi. Kazak'ın cenazesi Çayyaka mahallesinde toprağa verildi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlı İsmail Kazak'ın yakalanması için Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu. Zanlının yakalanması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, Kazak'ın Kırsal Deydinler mahallesindeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla zanlı, cinayette kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Olaydan 3 gün sonra yakalanan cinayet zanlısı İsmail Kazak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA