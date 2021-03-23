Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı
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Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

23.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:16
Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üç ilde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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