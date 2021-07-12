Bursa kurban kesim yerleri! Bursa Osmangazi kurban kesim yerleri!

Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107). Bursa kesim yerleri! Kurban kesim yerleri Bursa! Bursa kurban kesim fiyatları! Bursa kurban kesim yerleri! Bursa Osmangazi kurban kesim yerleri!

Kurban Bayramı tarihi 2021 ne zaman başlıyor sorusu gündeme geldi.Geçtiğimiz bayram yaşanan pandemi sorunu sebebiyleKurban kesimi dağılımı ne kadar olmalı?

KURBAN KESİMİ DAĞILIMI NE KADAR OLMALI?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).

BURSA KURBAN KESİM YERLERİ

-BÜYÜKORHAN BELEDİYE MEZBASI BURSA YOLU ÜZERİ CUMAPAZARI BÜYÜKORHAN/BURSA

-OSMANGAZİ BELEDİYESİ VEYSEL KARANİ KURBAN KESİM YERİ VEYSEL KARANİ MAHALLESİ ARITMA TESİSİ KARŞISI 0224 241 41 41

-KAPALI PAZARYERİ VE OTOPARKI ZAFER MAHALLESİ/GÜRSU

-MURATOBA HAYVAN PAZARI MURATOBA MAHALLESİ KATIRLI YOLU

-YENİŞEHİR MEZBAHASI TABAKHANE MAHALLESİ MEZBAHA SOKAK

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