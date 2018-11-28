Bursa Kumaş Üzerine İple İşlenmiş Kur'an-ı Kerim, Bursa'da Sergilendi

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur'an-ı Kerim, Bursa'da sergilendi

Dünyada ilk kez Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine iple işleyen Suriyeli hattat Muhammed Mahir Haddidi, Bursa'da sergi açtı. Sergide nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisle birlikte tablolar sergilendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ve Hat Sergisi' vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sergide dünyada ilk olarak nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisler yer aldı. Suriyeli hat sanatçısı Haddidi, yaptığı sanatın küçüklükten beri hayali olduğunu ve sergide gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Allah'a hamd olsun ki böyle bir sergi açtık. Bu benim hayalimdi. Hatta küçükken sadece kalemle yazmayı hayal ediyordum Kur'an-ı Kerim'i. Gördüğüm ilgiden memnunum" dedi.

TAM 12 YILDA HAZIRLANDI

Serginin açılışına destek veren Duran Vakfı Başkanı Ahmet Ümit Duran sergilenen ürünlerin 12 yılda hazırlandığını belirterek, "Muhammed Mahir Haddidi'nin 12 ciltten oluşan eserlerini 12 yılda hazırlamış. 41 tane ayet, cüz ve benzeri Arapça metinleri işlediği eserlerden oluşan bir sergi. Bursalıların bu eserleri izlemesi amacıyla biz de elimizi taşın altına koyduk. İnşallah hocamız bu sergi haricinde bu sanatın nasıl yapıldığına dair kurs açarak, Bursalı sanatseverlere katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.