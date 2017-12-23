Bursa Koruma Altındaki Kızını Pompalı Tüfek ile Kaçıran Anne Yakalandı

Koruma altındaki kızını pompalı tüfek ile kaçıran anne yakalandı



Bursa'da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evinde koruma altında tutulan 10 yaşındaki kızı Z.T.M.'yi görevli personeli tehdit edip pompalı av tüfeğiyle ateş ederek kaçıran 37 yaşındaki Saime M. polis tarafından yakalandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşler semtindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Bursa Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde dün meydana geldi. Saime M., 16 EY 406 plakalı otomobiliyle, ihtiyati tedbir kararı ile çocuk evinde koruma altında bulunan kızı Z.T.M.'yi ziyarete geldi. Aracını misafirler için ayrılan otoparka bırakan Saime M., daha sonra, kızı Z.T.M.'yi arabaya bindirip yurttan ayrılmak istedi. Kurum görevlilerinin karşı gelmesi üzerine aracında bulunan pompalı av tüfeğini çıkarıp görevlileri tehdit edip ateş eden Saime M. olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Saime M.'nin bir arkadaşının evinde kızıyla birlikte saklandığını tespit edince operasyon düzenlendi. Gece yapılan baskında Saime M. Gözaltına alınırken kızı Z.T.M. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.