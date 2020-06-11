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Bursa koronayı fırsata çevirecek

Bütün dünyada pandemi sonrası tatil alışkanlıkları doğa ve sağlık turizmi gibi alanlara yönelme eğilimi gösterirken, bu konuda önemli bir altyapıya sahip olan Bursa, başta Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu pazarıyla ilgili turizm hedefinden vazgeçmedi.

Bursa koronayı fırsata çevirecek
11.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23

Bütün dünyada pandemi sonrası tatil alışkanlıkları doğa ve sağlık turizmi gibi alanlara yönelme eğilimi gösterirken, bu konuda önemli bir altyapıya sahip olan Bursa, başta Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu pazarıyla ilgili turizm hedefinden vazgeçmedi.

Bursa'nın turizm potansiyeline katkı koymak ve şehrin dünya turist rotaları arasındaki yerini almasını sağlamak için Güney Kore başta olmak üzere Uzakdoğu pazarına aynı bir önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde sekteye uğrayan çalışmaları video konferans görüşmeleriyle sürdürüyor. Bölgede turizm potansiyeli açısından Güney Kore merkez üssü seçilirken, Güney Koreli önemli seyahat acentelerinin yöneticilerini ve medya fenomenlerini Bursa'da ağırlanmış, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bizzat Güney Kore'ye giderek turizm açılımına yönelik çeşitli temaslarda bulunmuştu. Bursa'nın Güney Kore'de daha etkin tanıtımı için de Güney Koreli bir ajansla anlaşılıp, çalışmaların startı verilmişti. Tanıtımın tam ivme kazandığı bir dönemde patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs saygını nedeniyle çalışmalar sekteye uğrasa da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kriz sürecini turizm açısından fırsata dönüştürmek için çalışmalara hız verdi.

Pandemi sonrası normalleşme sürecinde Bursa ve Güney Kore arasındaki işbirliği fırsatları BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in moderatörlüğünde zoom programı üzerinden yapılan video konferansta ele alındı. Türkiye'nin Güney Kore Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sayın Ayşe Ferdağ Tekin ve THY Seul Müdürü Mehmet Faruk Gurulkan ile yüze yakın katılımcının olduğu toplantıyı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmde Uzakdoğu pazarıyla alakalı kararlılıklarının devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar başta Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu pazarına yönelik çeşitli girişimlerinin olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu çalışmalarımız pandemi sürecinde bir miktar sekteye uğramış gibi gözükse de sürecin daha seri bir şekilde devam etmesi adına karşılıklı istişarelerde bulunduk. Pandemi sürecinde oradaki durum ve buradaki durumu değerlendirdik. Tabii şu geldiğimiz yeni süreç gösterdi ki artık turizm anlayışı değişiyor. Doğa turizmi, sağlık turizmi, sağlıklı yaşlanma turizminin daha da önem kazandığı bir sürece doğru gidiyoruz. Bursa'nın bunlarla alakalı ciddi bir altyapısı var. Yeni yapacağımız yatırımlarla bu daha da gelişecek. Biz turizmle alakalı ve özellikle Uzakdoğu pazarı ile alakalı yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Güney Kore Seul Büyükelçisi Ersin Erçin de 52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de her yıl 30 milyon kişinin tatil için yurt dışına çıktığını hatırlatarak, turizm açısından Güney Kore'nin çok önemli ve büyük bir pazar olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelen Güney Koreli turist sayısını artırmaya yönelik zaman zaman çeşitli adımlar atıldığını hatırlatan Erçin, "Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sistematik olarak başlattığı çalışma bu açıdan büyük önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi burada bir tanıtım ajansı ile anlaştı. Ben Türkiye'den beni arayan Valilerimize, Bursa'nın çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Biz yeni dönemle ilgili çalışmalara şimdiden başlamalıyız. Gerekirse yakın zamanda Bursa'dan Güney Kore'ye yeniden çıkartma yapmalıyız. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Türk Havayolları Seul Müdürü Mehmet Faruk Gurulkan da Bursa'nın tanıtımına yönelik Korece ve İngilizce içerikler üretilerek, internet ortamına taşınmasının büyük önem taşıdığını hatırlatarak, Güney Korelilerin tatile gitmeden önce güvenilir internet siteleri üzerinden ciddi inceleme yaptıklarını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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