BURSA Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyorBursa'da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu ediliyor.

Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor

Bursa'da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu ediliyor. Bursa Valiliği, taburcu edilen bir hastanın görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, Orhangazi ilçesinde de farklı yaş gruplarındaki 3 hasta alkışlarla uğurlandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa Valiliği, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan hastanın, alkışlar eşliğinde taburcu edildiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Valilik tarafından paylaşımda, "Bursa Şehir Hastanemizde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakıma alınan hastamız, iyileşerek bugün taburcu olmuştur. Bu güzel haber hepimize umut olsun. Birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.

ORHANGAZİ'DE DE 3 HASTA TABURCU EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastadan iyi haber geldi. Mert Çakıcı (29), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür (71), koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki 10'ar günlük tedavilerini tamamladı. Son yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından farklı yaş gruplarındaki 3 hasta da, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaların hastaneden çıkışı esnasında duygusal anlar da yaşandı.

Koronavirüs hastalığını yenen 4 kişi, 14 gün süresince evlerinde kontrol amaçlı karantina altında kalacak.

Kaynak: DHA