BURSA Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldı
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BURSA Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldı

Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldıHava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği Bursa'da, bayram tatilinin de etkisiyle günübirlikçiler Kumla Sahili'ne akın etti.

02.08.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:38

Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldı

Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği Bursa'da, bayram tatilinin de etkisiyle günübirlikçiler Kumla Sahili'ne akın etti. Serinlemek için gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayması ise tedirginliğe yol açtı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki son uyarısında sahillere dikkat çekerek, 'Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalımö dedi. Ancak, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla Sahili'ne vatandaşlar adeta akın etti. Kurban Bayramı nedeniyle, günübirlik tatilcilerin yoğunluğunu oluşturduğu sahilde, sosyal mesafenin gözetilmediği dikkat çekti. Deniz içerisinde bazı vatandaşlar, birbirine yakın mesafede oyunlar oynarken, bazı vatandaşların da maskesiz ve yan yana durmaları tepkilere neden oldu. Ayrıca yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Ailesiyle birlikte sahile gelen vatandaş Mine Küçük (35), sıcakların yoğunluğundan dolayı kendilerini evden dışarıya attıklarını söyledi. Bu durumdan memnun olduklarını kaydeden Küçük, 'Çocuklar da çok daraldı. Uzun süre koronavirüs bunalımından dolayı evdeydik. Burada sosyal mesafeyi ayarlamak çok zor ama elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruzö dedi.

Bir başka vatandaş Ayşe Temiz (33) ise, 'Önlem almak bizim elimizde. Yakın olduğumuz zaman uyarıyoruz. Gerektiği yerde tedbirimizi almaya çalışıyoruz ama alamayanların sayısı da çok fazla. Çok fazla artış olması da bu yüzden. Evden bunaldığımız için geldik, ama burada da korkuyoruzö diye konuştu.

Öte yandan sahil görevlileri ise, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

BURSA Koronavirüste 'sahil' uyarısına rağmen, Kumla'da kurallar hiçe sayıldı

Kaynak: DHA

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