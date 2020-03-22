BURSA Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisiBURSA Boya ve Dekorasyoncular Odası Başkanı Ferhat Daysalı, koronavirüsle mücadele kapsamında, ev, okul, cami, belediye gibi toplu kullanılan yaşam alanlarının, bakteri ve virüslerin duvarda tutunmasını engelleyen antibakteriyel boyalarla...

Koronavirüse karşı antibakteriyel boya önerisi

BURSA Boya ve Dekorasyoncular Odası Başkanı Ferhat Daysalı, koronavirüsle mücadele kapsamında, ev, okul, cami, belediye gibi toplu kullanılan yaşam alanlarının, bakteri ve virüslerin duvarda tutunmasını engelleyen antibakteriyel boyalarla boyanması söyledi.

Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası Başkanı Ferhat Daysalı, koronavirüs salgının ardından gelinen süreçte, evlerin antibakteriyel boyalarla boyanması gerektiğini söyledi. Boyanın dekorasyon amaçlı değil hijyen amaçlı yaptırılması gerektiğini vurgulayan Daysalı, özellikle koronavirüsle mücadele aşamasında evlerin antibakteriyel boyalarla boyanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Doğal gazın yaygınlaşması ve silikonlu boyaların ortaya çıkmasıyla son 15 yılda evlerin boyanma süresinin ortalama 2 yıldan 8 yıla çıktığını dile getiren Ferhat Daysalı, "Bu, toplumumuzun boyayı hijyen aracı olarak görmediğini anlıyoruz. Boyalar renk değiştirme, dekor amaçlı kullanılmaya başladı. Hijyenden uzak, tamamen görsele dayalı bir makyaj türü olarak görülüyor. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Boya hijyen amaçlı yapılan bir argümandır" dedi.

OKULLAR, CAMİLER, BELEDİYELER BU BOYALARLA BOYANMALI

Boyaların duvarlarda virüs ve bakterilerin tutunmasını önlediğini anlatan Ferhat Daysalı, "Zararlı bakterilerin oluşumunu, üremesini, tutunmasını engelleyen boya türleri var. Bu boyalar Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliği kapsamında üretilen ve ruhsatlandırılan boyalardır. Dolayısıyla her türlü iç mekanda tavsiye ettiğimiz ürünlerdir. Uzun bir süre duvarda bakterilerin, virüslerin tutunmasını engelleyen yüzde 100'e kadar da kalıcı etki yaratan boya türleridir. Bütün boyaların içinde çeşitli kimyasallar var. Antibakteriyel boyaların içindeki kimyasallar diğerlerine oranla daha farklı. Toplum sağlığını önceleyen kimyasallardan oluşuyor. Bu boyaların özelliği, insan sağlığını gözeten karışımlar olmasıdır. Diğer boyalarla arasında fiyat farkı da yok. Silikonlu boya neyse hijyenik boyaların fiyatı da o. Özellikle okullar, hastaneler, kreşler, devlet kurumları, belediyeler ve özellikle camilerin bu boyayla boyanmasında fayda var diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA