BURSA Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada (1)Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
07.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:52
Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada (1)
Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA