BURSA Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada (1)Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada (1) Bursa'da, koronavirüs şüphelisi 2 hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı mobese kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaynak: DHA