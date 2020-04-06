BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü - Haberler
Koronavirüs, Murat Erat, İhracat, İnegöl, Güncel

BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştüBURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.

06.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor.

'HER ÇALIŞANIN MASKE VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR'

Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sanayisinde işletmelerin yüzde 90'ının üretime devam ettiğini duyurdu. Bazı işletmelerde ise kısa dönem çalışma şekline geçildiği bilgisini paylaşan Ayhan, 'Saat ayarlamalarına geçen firmalarımız var. Haftasonu çalışmayan firmalarımız var. Firmaların kendine has çeşitli uygulamaları bulunuyor. Devletimizin de bu noktada bizlere destekleri var. Bu desteklerin yanında içeride iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler sıklaştı. Her çalışanın belirli bir mesafe aralığı ile, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz de uyuyor' dedi.

'NAKLİYE AĞI DEVAM EDİYOR'

Aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Ayhan, 'Nakliye ağı hala devam ediyor. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye çalıştığı sürece, mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Bu arada yıllık izinleri kullandıran firmalarımız var. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

'İHRACAT DÜŞTÜ'

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın ise, yarı yarıya durduğunu aktaran Başkan Ayhan, 'İhracatta artık yavaşlama var. Birçok gümrük kapısında sıkıntı yaşanıyor. Zaten alıcılar da ısrarlı bir şekilde ürün istemiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde de sıkıntılar var. Şu anda ihracat yüzde 50 durdu. İç pazarda Ramazan ayına kadar siparişleri bitiren bitirir sonra orası da durur. Temennimiz bu işin aşısının bulunması ve tekrar sağlıklı günlere dönmek. Eskisi gibi gece gerekirse vardiyalı çalışmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu nedeniyle üzerine çuval geçirip dışarı çıktı Haberler
Koronavirüs korkusu nedeniyle üzerine çuval geçirip dışarı çıktı
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp Haberler
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Erdoğan, kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Kim Kardashian Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: BURSA Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:13:00. #1.15#
title