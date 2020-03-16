BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi - Haber
Koronavirüs, Murat Erat, İnegöl, Güncel

BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

Koronavirüs mobilyayı etkilemediKORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor.

16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:50
BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

KORONAVİRÜS salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkilerken, İnegöl'deki mobilya firmaları yaz sezonuna umutla bakıyor. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, sektöre ilişkin olumlu beklentileri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de yılda ortalama 700 bin düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bu da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, ekonomileri de etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bütün üretim sektörlerinde tedirginlik yarattığını kaydeden İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektörünün panik yapmadan üretime devam etme gayretinde olduğunu belirtti. Ayhan, "Mobilya sektöründe talebin azalması kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Ancak yaklaşan düğün sezonu, evlerin tadilat çalışmaları muhakkak sektörümüzü ayakta tutacaktır. Türkiye'de ortalama 700 bine yakın düğün yapılıyor. Bu düğünler bu sene de yapılacak. Bunun da sektörümüze ve farklı sektörlere faydası olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde olma zamanı dedi.

HAMMADDECİLERE ÇAĞRI

Ham madde tedarikçilerinin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Bizleri iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü ham maddeye yapılacak zam ülke için en büyük kötülüklerden biri olur. Herkes fedakarlık yapmalı, ürünlerimizi yine aynı fiyatlara satmalıyız. Kimse fırsatçılık yapmamalı, olabildiğince fedakar olmalıyız. Devletimiz gerçekten takdire şayan tedbirler alıyor. Sağlık her şeyden önemlidir. Bir insanın canı hiçbir parayla ölçülemez. Elimizden gelen neyse fedakarlık yapmaya hazırız. KDV indirimlerimiz var. Satışlarda hiçbir zam yapmadan bu sezonu geçirebiliriz. Tek istediğimiz bu konuda ham madde tedarikçilerimizin de bizim yanımızda olması. Bu kötü senaryoda iyi bir ekonomik yıl geçirmek için el birliği içinde olmamız lazım diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor Haber
Karantinadaki Türk sunucu isyan etti: 5 gündür test sonucumuz açıklanmıyor
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Koronavirüs salgını Oktar'ı da vurdu! Bakanlığın tavsiyesi kabul gördü Haber
Koronavirüs salgını Oktar'ı da vurdu! Bakanlığın tavsiyesi kabul gördü
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Ünlü oyuncu çocuklarını istedi; eşi 'koronavirüs' bahanesinde bulundu
Ünlü oyuncu çocuklarını istedi; eşi "koronavirüs" bahanesinde bulundu
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 'Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin' deyip sebebini açıkladı
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: BURSA-Koronavirüs mobilyayı etkilemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 15:35:44. #1.14#