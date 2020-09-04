BURSA Korona denetimi yapan Vali Canbolat İlimizde vakalar artıyor Korona denetimi yapan Vali Canbolat: İlimizde vakalar artıyorİÇİŞLERİ Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 'Covid­19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge doğrultusunda Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl ilçesinde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Korona denetimi yapan Vali Canbolat: İlimizde vakalar artıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen 'Covid­19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge doğrultusunda Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl ilçesinde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Canbolat, Bursa'da vakaların arttığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' başlıklı genelge gönderildi. Bursa ve ilçelerinde de genelge doğrultusunda büyük bir denetim başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl'deki denetimlere katıldı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve protokol üyeleri Vali Canbolat ile birlikte; esnaf, ticari taksi, toplu taşıma araçları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri denetledi. Polis ekipleri de denetim sırasında vatandaşların maske kullanımını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İLİMİZDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Koronavirüse karşı esnaf ve vatandaşları uyaran Bursa Valisi Yakup Canbolat, kurallara uymayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Vali Canbolat burada yaptığı konuşmada: 'Temizlik kurallarına bütün vatandaşlarımız hem iş yerinde, hem ev şartlarında, hem mahalle şartlarında dikkat etmeli. İlimizde maalesef ki vaka sayısı da artıyor, riskli illerden bir tanesi. Sadece yasaklarla, konulan kurallarla bunu çözmemiz mümkün değil. Vatandaşın sağduyulu davranması, basiretli davranması ve titiz davranmasından geçiyor bu iş. Bu bir toplumsal görev. Buna dikkat etmemiz gerekiyor' dedi.

BULAŞLARIN ANA NEDENİ; DÜĞÜN VE CEMİYETLER

El birliğiyle koronavirüsü en alt noktaya indireceklerini belirten Canbolat, 'Genel şartlar itibariyle de ilçe kaymakamımıza da, belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlçede bir farkındalık, duyarlılık oluşmuş. Daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Özellikle düğünler ile ilgili çıkan genelgeyi biliyorsunuz, artık düğünlerde yemek işi yasaklandı. Kına gecesi yasaklandı, sokak ve köy düğünleri, sünnet düğünleri yasaklandı. İlimizdeki en fazla bulaş olaylarına rastladığımız vakalar, düğün, kına gecesi, taziye ziyaretleri kapsamında görülüyor. Dolayısıyla cenazesi olan, taziyesi olan, düğünü olan hemşehrilerimize de şunu rica ediyoruz ki; tedbirlere uyalım, kurallara uyalım. Bir mutlu günümüzü paylaşırken, birilerini hasta hale getirmeyelim. Dolayısıyla herkesten sağ duyu bekliyoruz, fedakarlık, titizlik bekliyoruz. İlimizde inşallah el birliği ile bu hastalığı en alt seviyeye indirme noktasında gayret sarf edeceğiz.' dedi.

Kaynak: DHA